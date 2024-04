La Soluzione ♚ Si rimboccano con le coperte La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si rimboccano con le coperte. LENZUOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si rimboccano con le coperte: Lo scandalo delle lenzuola d'oro fu uno scandalo che investì i vertici delle Ferrovie dello Stato. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Lo scandalo delle lenzuola d'oro fu uno scandalo che investì i vertici delle Ferrovie dello Stato. lenzuola f pl plurale di lenzuolo per intendere la coppia di lenzuola con cui si prepara il letto stare tra le lenzuola Sillabazione len | zuò | la Pronuncia IPA: /len'tsw.la/ Da non confondere con lenzuoli Francesco Sabatini e Vittorio Coletti, Il Sabatini Coletti edizione online su corriere.it, RCS Mediagroup Altre Definizioni con lenzuola; rimboccano; coperte; Sotto le coperte; Materia per coperte; Lavano le coperte delle navi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si rimboccano con le coperte

LENZUOLA

L

E

N

Z

U

O

L

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Si rimboccano con le coperte' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.