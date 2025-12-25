Fiaccato dà una vita libertina e viziosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Fiaccato dà una vita libertina e viziosa

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fiaccato dà una vita libertina e viziosa' è 'Debosciato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEBOSCIATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fiaccato dà una vita libertina e viziosa" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fiaccato dà una vita libertina e viziosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Debosciato? Una persona che si lascia andare a comportamenti dissoluti e privi di restrizioni si può definire debolciato. Questo termine indica chi vive senza limiti morali, abbandonandosi a passioni e piaceri senza controllo. La sua condotta spesso si caratterizza per mancanza di disciplina e di valori solidi. La sua esistenza può apparire svuotata di senso e di responsabilità, riflettendo uno stile di vita privo di rigore e autocontrollo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fiaccato dà una vita libertina e viziosa nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Debosciato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fiaccato dà una vita libertina e viziosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fiaccato dà una vita libertina e viziosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Debosciato:

D Domodossola E Empoli B Bologna O Otranto S Savona C Como I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fiaccato dà una vita libertina e viziosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fanno vita da ascetiSi dà alla vita spirituale e contemplativaConduce vita da ascetaLa canta Ligabue Una vita daFa vita da asceta