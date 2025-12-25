È causa di dolore

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È causa di dolore" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È causa di dolore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Male? Il termine si riferisce a una condizione o sensazione che provoca disagio o sofferenza, spesso accompagnata da sensazioni sgradevoli. Può essere fisico o emotivo, influenzando negativamente il benessere di una persona. La sofferenza può derivare da diversi fattori, come ferite, malattie o stress. Quando si prova questa condizione, si avverte un senso di insopportabilità che richiede attenzione o sollievo.

Per risolvere la definizione "È causa di dolore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È causa di dolore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È causa di dolore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

