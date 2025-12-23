Sara tennista azzurra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sara tennista azzurra' è 'Errani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERRANI

Perché la soluzione è Errani? Sara Errani è una nota tennista italiana, famosa per i suoi successi nel circuito internazionale. Ha conquistato numerosi titoli e ha rappresentato con orgoglio l'Italia nelle competizioni più prestigiose. La sua carriera è caratterizzata da abilità e determinazione, rendendola un'icona dello sport azzurro. La sua presenza in campo è sempre stata fonte di ispirazione per giovani aspiranti tenniste italiane.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sara tennista azzurra" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sara tennista azzurra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Sara tennista azzurra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Errani

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sara tennista azzurra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sara tennista azzurra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Errani:

E Empoli R Roma R Roma A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sara tennista azzurra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

