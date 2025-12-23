Lavora molto quando ricomincia l anno scolastico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lavora molto quando ricomincia l anno scolastico' è 'Cartolaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTOLAIO

Perché la soluzione è Cartolaio? Un cartolaio è colui che si occupa di vendere e rifornire scuole di materiali di cancelleria, come quaderni, penne e matite. Quando inizia il nuovo anno scolastico, deve preparare molte forniture per soddisfare le esigenze di studenti e insegnanti. La sua attività si intensifica in quel periodo, poiché bisogna rifornire molte classi e scuole. Quindi, si può dire che un cartolaio lavora molto quando ricomincia l’anno scolastico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavora molto quando ricomincia l anno scolastico" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavora molto quando ricomincia l anno scolastico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Per risolvere la definizione "Lavora molto quando ricomincia l anno scolastico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavora molto quando ricomincia l anno scolastico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cartolaio:

C Como A Ancona R Roma T Torino O Otranto L Livorno A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavora molto quando ricomincia l anno scolastico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

