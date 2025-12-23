Diramate dall autorità

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Diramate dall autorità' è 'Emanate'.

SOLUZIONE: EMANATE

Perché la soluzione è Emanate? Il termine indica qualcosa che proviene da un’autorità o da un’istituzione ufficiale e che si diffonde o si diffonde in modo ufficiale. È spesso associato a annunci, comunicazioni o materiali che vengono distribuiti con validità e ufficialità. Quando si parla di informazioni o direttive ufficiali, si fa riferimento a qualcosa che ha origine da una fonte autorevole e riconosciuta. L’emanazione di norme o decisioni rappresenta un esempio di questo concetto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diramate dall autorità" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diramate dall autorità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La soluzione associata alla definizione "Diramate dall autorità" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diramate dall autorità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Emanate:

E Empoli M Milano A Ancona N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diramate dall autorità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

