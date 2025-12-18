Tutt altro che facoltative

Home / Soluzioni Cruciverba / Tutt altro che facoltative

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tutt altro che facoltative' è 'Obbligatorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBBLIGATORIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tutt altro che facoltative" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tutt altro che facoltative". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tutt altro che facoltative nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Obbligatorie

Quando la definizione "Tutt altro che facoltative" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tutt altro che facoltative" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Obbligatorie:

O Otranto B Bologna B Bologna L Livorno I Imola G Genova A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tutt altro che facoltative" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Prescritte per leggeTutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che dirittoTutt altro che facetaTutt altro che frequenti