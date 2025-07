L unità monetaria del Regno Unito nei cruciverba: la soluzione è Sterlina

STERLINA

Curiosità e Significato di Sterlina

Hai risolto il cruciverba con Sterlina? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Sterlina.

Perché la soluzione è Sterlina? La sterlina è la moneta ufficiale del Regno Unito, usata comunemente come unità di scambio e misura del valore economico nel paese. È una delle valute più antiche ancora in uso e rappresenta simbolicamente la stabilità finanziaria britannica. Con il suo simbolo (£), la sterlina è riconosciuta a livello internazionale come una delle principali valute mondiali.

Come si scrive la soluzione Sterlina

Hai trovato la definizione "L unità monetaria del Regno Unito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

