Quelli d Olanda sono Bassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli d Olanda sono Bassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PAESI

Significato/Curiosità : Quelli d Olanda sono Bassi

L'Olanda, ufficialmente nota come Regno dei Paesi Bassi, è una nazione situata nell'Europa nord-occidentale. Con una popolazione di circa 17 milioni di abitanti, è un paese densamente popolato con una ricca storia e una cultura vibrante. L'Olanda è famosa per i suoi paesaggi unici e distintivi, caratterizzati da mulini a vento, canali e campi di tulipani colorati. Amsterdam, la sua capitale, è una città cosmopolita e affascinante, con una vivace scena culturale e una rete di canali pittoreschi. L'Olanda è anche rinomata per il suo sistema di gestione delle acque, poiché gran parte del paese si trova sotto il livello del mare. L'economia olandese è altamente sviluppata, con settori chiave come l'agricoltura, l'industria, il commercio e i servizi finanziari. Inoltre, l'Olanda è conosciuta per la sua lunga tradizione di tolleranza e libertà, con una società aperta e progressista.

