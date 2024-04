La Soluzione ♚ Li comandano i tenenti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Li comandano i tenenti. PLOTONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li comandano i tenenti: Il plotone è una delle unità militari terrestri di minor dimensione. Raggruppa più squadre, ed è comandata da un maresciallo . È costituito da un numero variabile di persone in funzione della composizione delle squadre. È normalmente comandato da un maresciallo. Assolve a specifiche funzioni nell'ambito dei reparti. Nel caso di specialità d'arma particolari (genio, artiglieria, trasporti, ecc.) viene aggregato ad unità di livello superiore come unità di supporto. Più plotoni formano una compagnia. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il plotone è una delle unità militari terrestri di minor dimensione. Raggruppa più squadre, ed è comandata da un maresciallo . È costituito da un numero variabile di persone in funzione della composizione delle squadre. È normalmente comandato da un maresciallo. Assolve a specifiche funzioni nell'ambito dei reparti. Nel caso di specialità d'arma particolari (genio, artiglieria, trasporti, ecc.) viene aggregato ad unità di livello superiore come unità di supporto. Più plotoni formano una compagnia. plotoni m pl plurale di plotone Sillabazione plo | tó | ni Etimologia / Derivazione vedi plotone Altre Definizioni con plotoni; comandano; tenenti; Regna dove tutti comandano; Comandano nei Municipi; Cerca altre soluzioni cruciverba

