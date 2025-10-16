I Pugliesi con una splendida cattedrale nei cruciverba: la soluzione è Tranesi

Sara Verdi | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Pugliesi con una splendida cattedrale' è 'Tranesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRANESI

Curiosità e Significato di Tranesi

Vuoi sapere di più su Tranesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tranesi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Nostra Signora d una cattedrale di SaragozzaConfinano con Lucani e PugliesiLa cattedrale che ispirò Victor HugoConfinano con i PugliesiBagna coste pugliesi e calabresi

Soluzione I Pugliesi con una splendida cattedrale - Tranesi

Come si scrive la soluzione Tranesi

Non riesci a risolvere la definizione "I Pugliesi con una splendida cattedrale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 7 lettere della soluzione Tranesi:
T Torino
R Roma
A Ancona
N Napoli
E Empoli
S Savona
I Imola

