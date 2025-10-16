I Pugliesi con una splendida cattedrale nei cruciverba: la soluzione è Tranesi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Pugliesi con una splendida cattedrale' è 'Tranesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TRANESI
Curiosità e Significato di Tranesi
Vuoi sapere di più su Tranesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tranesi.
Come si scrive la soluzione Tranesi
Non riesci a risolvere la definizione "I Pugliesi con una splendida cattedrale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 7 lettere della soluzione Tranesi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O N S A E A P
