Operazione con cui comincia l invasione d un continente nei cruciverba: la soluzione è Sbarco
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Operazione con cui comincia l invasione d un continente' è 'Sbarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SBARCO
Curiosità e Significato di Sbarco
La parola Sbarco è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sbarco.
Come si scrive la soluzione Sbarco
Hai trovato la definizione "Operazione con cui comincia l invasione d un continente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 6 lettere della soluzione Sbarco:
