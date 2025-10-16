Operazione con cui comincia l invasione d un continente nei cruciverba: la soluzione è Sbarco

SBARCO

Curiosità e Significato di Sbarco

Come si scrive la soluzione Sbarco

Hai trovato la definizione "Operazione con cui comincia l invasione d un continente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 6 lettere della soluzione Sbarco:
S Savona
B Bologna
A Ancona
R Roma
C Como
O Otranto

