Località turistica del Savonese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località turistica del Savonese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOANO

Significato/Curiosita : Localita turistica del savonese

(disambigua). savona (ascolta[·info], sann-a / saña ['saa] in ligure savonese, anche savonn-a / savoña [sa'vua] nella versione genovese) è un comune... loano (afi: /lo'ano/; löa o lêua o lœa, in ligure /'lø:a/) è un comune italiano di 10 758 abitanti della provincia di savona in liguria, il sesto comune...