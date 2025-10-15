È tutelato dallo Statuto dei lavoratori nei cruciverba: la soluzione è Operaio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È tutelato dallo Statuto dei lavoratori' è 'Operaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPERAIO

Curiosità e Significato di Operaio

La soluzione Operaio di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Operaio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alcune sono a statuto specialeUn modo di retribuire i lavoratoriOrganizzazioni cristiane per i lavoratori siglaCompensi per lavoratoriImprenditori e lavoratori nel linguaggio sindacale

Le 7 lettere della soluzione Operaio:
O Otranto
P Padova
E Empoli
R Roma
A Ancona
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N I O G

