Incavato longitudinalmente nei cruciverba: la soluzione è Scanalato

Luca Bianchi | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Incavato longitudinalmente' è 'Scanalato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCANALATO

Curiosità e Significato di Scanalato

Soluzione Incavato longitudinalmente - Scanalato

Come si scrive la soluzione Scanalato

Hai trovato la definizione "Incavato longitudinalmente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 9 lettere della soluzione Scanalato:
S Savona
C Como
A Ancona
N Napoli
A Ancona
L Livorno
A Ancona
T Torino
O Otranto

