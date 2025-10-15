Incavato longitudinalmente nei cruciverba: la soluzione è Scanalato
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Incavato longitudinalmente' è 'Scanalato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SCANALATO
Curiosità e Significato di Scanalato
La parola Scanalato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scanalato.
Come si scrive la soluzione Scanalato
Hai trovato la definizione "Incavato longitudinalmente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 9 lettere della soluzione Scanalato:
S Savona
C Como
A Ancona
N Napoli
A Ancona
L Livorno
A Ancona
T Torino
O Otranto
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
V O A V I R E
