La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fornito di incavi o solchi' è 'Scanalato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCANALATO

Curiosità e Significato di Scanalato

Hai risolto il cruciverba con Scanalato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Scanalato.

Perché la soluzione è Scanalato? Scanalato descrive qualcosa che presenta incavi, solchi o tratti longitudinali sulla superficie. È un termine spesso usato per indicare oggetti o superfici con linee o scanalature che possono favorire l’aderenza, il passaggio di liquidi o semplicemente decorare. Questi solchi sono utili in vari contesti, come nelle parti meccaniche o nei design, per migliorare funzionalità e estetica.

Come si scrive la soluzione Scanalato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fornito di incavi o solchi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

