Far castelli in aria
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Far castelli in aria' è 'Sognare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SOGNARE
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Perché la soluzione è Sognare? Sognare è un'attività mentale che permette di immaginare scenari fantastici e irreali, spesso durante il sonno o anche nella fantasia diurna. Questa esperienza apre le porte a mondi immaginari dove tutto è possibile, creando un senso di evasione dalla realtà quotidiana. La capacità di sognare stimola la creatività e la speranza, offrendo momenti di sollievo e di ispirazione. Tuttavia, quando si sogna troppo ad occhi aperti, si rischia di fare castelli in aria, perdendo di vista le possibilità concrete.
Far castelli in aria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sognare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Far castelli in aria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sognare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Far castelli in aria
- Risposta: SOGNARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sognare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Far castelli in aria". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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