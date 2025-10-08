Far castelli in aria

Angelo Caputo | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Far castelli in aria' è 'Sognare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOGNARE

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Perché la soluzione è Sognare? Sognare è un'attività mentale che permette di immaginare scenari fantastici e irreali, spesso durante il sonno o anche nella fantasia diurna. Questa esperienza apre le porte a mondi immaginari dove tutto è possibile, creando un senso di evasione dalla realtà quotidiana. La capacità di sognare stimola la creatività e la speranza, offrendo momenti di sollievo e di ispirazione. Tuttavia, quando si sogna troppo ad occhi aperti, si rischia di fare castelli in aria, perdendo di vista le possibilità concrete.

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Far castelli in aria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sognare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Far castelli in aria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sognare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Far castelli in aria
  • Risposta: SOGNARE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
O Otranto
G Genova
N Napoli
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Sognare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Far castelli in aria". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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