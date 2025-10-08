Confacenti allo scopo

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Confacenti allo scopo' è 'Adatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADATTI

Perchè la soluzione è Adatti? Le parole adatte sono quelle che si adattano perfettamente al contesto e all’obiettivo. Scegliere le espressioni giuste permette di comunicare in modo chiaro e efficace, senza creare fraintendimenti. La cura nella scelta delle parole rende il messaggio più convincente e naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Confacenti allo scopo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Adatti

La definizione "Confacenti allo scopo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Adatti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Confacenti allo scopo
  • Risposta: ADATTI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
D Domodossola
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola

La soluzione 'Adatti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confacenti allo scopo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Con confacenti: Non confacenti 

Con scopo: Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione 