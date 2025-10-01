Provoca una frana nei cruciverba: la soluzione è Cedimento
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Provoca una frana' è 'Cedimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CEDIMENTO
Curiosità e Significato di Cedimento
La parola Cedimento è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cedimento.
Come si scrive la soluzione Cedimento
Se ti sei imbattuto nella definizione "Provoca una frana", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 9 lettere della soluzione Cedimento:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T C O A T I
