Provoca una frana nei cruciverba: la soluzione è Cedimento

Sara Verdi | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Provoca una frana' è 'Cedimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEDIMENTO

Curiosità e Significato di Cedimento

La parola Cedimento è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cedimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Provoca mal di dentiProvoca forti crampiProvoca forte tosseEffetto che provoca la curvatura della luceProvoca baci e abbracci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Provoca una frana - Cedimento

Come si scrive la soluzione Cedimento

Se ti sei imbattuto nella definizione "Provoca una frana", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Cedimento:
C Como
E Empoli
D Domodossola
I Imola
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C O A T I

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.