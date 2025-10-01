L azienda capitolina dei trasporti nei cruciverba: la soluzione è Atac

Alessia Mogevero | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L azienda capitolina dei trasporti' è 'Atac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATAC

Curiosità e Significato di Atac

Non fermarti alla soluzione! Conosci Atac più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Atac.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Azienda di trasporti di persone o merciAzienda Municipale TrasportiL azienda dei trasporti pubblici di RomaAcronimo dell Azienda Regionale Sarda TrasportiUn tipo di azienda di trasporti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione L azienda capitolina dei trasporti - Atac

Come si scrive la soluzione Atac

Se ti sei imbattuto nella definizione "L azienda capitolina dei trasporti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 4 lettere della soluzione Atac:
A Ancona
T Torino
A Ancona
C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O A P R

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.