L azienda dei trasporti pubblici di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L azienda dei trasporti pubblici di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATAC

Significato/Curiosita : L azienda dei trasporti pubblici di roma

Busitalia campania s.p.a. è l'azienda di trasporti pubblici che gestisce il trasporto su gomma nella città di salerno e in parte della provincia, nata... atac azienda per la mobilità di roma capitale s.p.a. (dove atac è acronimo di azienda tramvie e autobus del comune) è un'azienda pubblica italiana di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

