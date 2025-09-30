L Ente che dà le pensioni
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SOLUZIONE: INPS
Perchè la soluzione è Inps? L'INPS è l'ente che si occupa di erogare le pensioni ai lavoratori una volta raggiunta l'età o in caso di invalidità. Gestisce anche altre prestazioni sociali, assicurando un sostegno economico a chi ne ha bisogno durante la fase di pensionamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L Ente che dà le pensioni
- Risposta: INPS
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: I___
- Inizia con: I
- Finisce con: S
L Ente che dà le pensioni nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Inps
Questa pagina è dedicata alla definizione "L Ente che dà le pensioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Inps'.
Le 4 lettere della soluzione
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