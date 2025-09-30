L Ente che dà le pensioni

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L Ente che dà le pensioni' è 'Inps'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INPS

Perchè la soluzione è Inps? L'INPS è l'ente che si occupa di erogare le pensioni ai lavoratori una volta raggiunta l'età o in caso di invalidità. Gestisce anche altre prestazioni sociali, assicurando un sostegno economico a chi ne ha bisogno durante la fase di pensionamento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L Ente che dà le pensioni

L Ente che dà le pensioni Risposta: INPS

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: I___

I___ Inizia con: I

I Finisce con: S

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L Ente che dà le pensioni nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Inps

Questa pagina è dedicata alla definizione "L Ente che dà le pensioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Inps'.

Le 4 lettere della soluzione

I Imola N Napoli P Padova S Savona

La soluzione 'Inps' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Ente che dà le pensioni". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.