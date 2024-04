La Soluzione ♚ L ente pagatore delle pensioni La definizione e la soluzione di 4 lettere: L ente pagatore delle pensioni. INPS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su l ente pagatore delle pensioni: L'Istituto nazionale della previdenza sociale, meglio conosciuto con l'acronimo INPS, è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma. L'INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Altre Definizioni con inps; ente; pagatore; pensioni; L ente delle pensioni; Eroga pensioni sigla; Ente Finanziario; L ente degli infortuni; Ente Autonomo; Paga le pensioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L ente pagatore delle pensioni

INPS

I

N

P

S

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'L ente pagatore delle pensioni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.