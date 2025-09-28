Precedette papa Giovanni XXIII

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Precedette papa Giovanni XXIII' è 'Pio Dodicesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIO DODICESIMO

Perché la soluzione è Pio Dodicesimo? Il nome di Pio Dodicesimo si collega a un periodo storico in cui il pontefice che lo precedette svolse un ruolo fondamentale nel contesto ecclesiastico. La sua presenza sul soglio di Pietro rappresentò un momento di transizione e di continuità, segnando un passaggio importante per la Chiesa cattolica. La sua influenza si riflette nelle scelte e nelle decisioni prese, che lasciarono un’impronta significativa nel cammino della religione. La sua figura rimane nella memoria storica come un punto di riferimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Precedette papa Giovanni XXIII". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Precedette papa Giovanni XXIII nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Pio Dodicesimo

Se la definizione "Precedette papa Giovanni XXIII" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Precedette papa Giovanni XXIII" conferma che la soluzione 'Pio Dodicesimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Pio Dodicesimo

P Padova I Imola O Otranto D Domodossola O Otranto D Domodossola I Imola C Como E Empoli S Savona I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Precedette papa Giovanni XXIII" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pio Dodicesimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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