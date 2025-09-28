Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela

Anna Spiotta | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela' è 'Festinalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FESTINALENTE

Perchè la soluzione è Festinalente? FESTINALENTE invita a muoversi rapidamente senza perdere la calma, come un richiamo a non lasciarsi prendere dall’impazienza. È un incoraggiamento a mantenere equilibrio tra velocità e attenzione, affrontando le sfide con prontezza e saggezza, senza mai dimenticare di essere prudenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela
  • Risposta: FESTINALENTE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: F___________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: E
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Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Festinalente

Per risolvere la definizione "Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Festinalente'.

Le 12 lettere della soluzione

F Firenze
E Empoli
S Savona
T Torino
I Imola
N Napoli
A Ancona
L Livorno
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Festinalente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esortazione latina : agire in fretta ma con cautela". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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