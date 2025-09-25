Sogno irrealizzabile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sogno irrealizzabile' è 'Chimera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIMERA

ALTRE SOLUZIONI: UTOPIA

Perché la soluzione è Chimera? Una chimera è un’immagine o un’idea che suscita desiderio e meraviglia, ma che nella realtà risulta irraggiungibile e impossibile da realizzare. Spesso, la figura della chimera viene associata a sogni che alimentano speranze ma che, alla fine, si rivelano impossibili da concretizzare. Questa immagine fantastica stimola l’immaginazione, tuttavia rimane un’illusione destinata a rimanere nel regno dell’inaccessibile. La chimera rappresenta quindi un desiderio che non può essere soddisfatto.

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Sogno irrealizzabile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Chimera

La definizione "Sogno irrealizzabile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Chimera'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sogno irrealizzabile

Sogno irrealizzabile Risposta: CHIMERA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

C Como H Hotel I Imola M Milano E Empoli R Roma A Ancona

La soluzione 'Chimera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sogno irrealizzabile". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.