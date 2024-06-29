Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno

Home / Soluzioni Cruciverba / Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno' è 'Onirico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONIRICO

Perché la soluzione è Onirico? Qualcosa che evoca immagini e sensazioni simili a quelle di un sogno, creando atmosfere misteriose e suggestive. Un ambiente o un'esperienza che suscita emozioni profonde e spesso sfuma tra realtà e immaginazione. In questo modo, si percepisce un senso di sogno ad occhi aperti, rendendo tutto più magico e irreale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Onirico

Per risolvere la definizione "Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Onirico:

O Otranto N Napoli I Imola R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che ha caratteri analoghi a quelli del sogno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Attinente ai sogni antico nome di AgrigentoAttinente ai sogniIrreale come un sognoHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa la parola decisiva nelle questioni d onoreLo ha colorito chi si esprime con vivacità