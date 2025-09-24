Un antico laziale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un antico laziale' è 'Sabino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SABINO

Perchè la soluzione è Sabino? Il termine SABINO si riferisce a un antico popolo che abitava le montagne del Lazio. La loro presenza si sente ancora oggi nelle tradizioni e nei dialetti locali, mantenendo vivo il ricordo di un passato ricco di storia e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un antico laziale

Un antico laziale Risposta: SABINO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: O

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Un antico laziale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sabino

Se la definizione "Un antico laziale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sabino'.

Le 6 lettere della soluzione

S Savona A Ancona B Bologna I Imola N Napoli O Otranto

La soluzione 'Sabino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antico laziale". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.