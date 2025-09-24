Un antico laziale
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SOLUZIONE: SABINO
Perchè la soluzione è Sabino? Il termine SABINO si riferisce a un antico popolo che abitava le montagne del Lazio. La loro presenza si sente ancora oggi nelle tradizioni e nei dialetti locali, mantenendo vivo il ricordo di un passato ricco di storia e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un antico laziale
- Risposta: SABINO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Un antico laziale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sabino
Se la definizione "Un antico laziale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sabino'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Sabino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antico laziale". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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