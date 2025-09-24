Nella bandiera sarda

Angelo Caputo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nella bandiera sarda' è 'Mori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORI

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Nella bandiera sarda nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mori

La soluzione associata alla definizione "Nella bandiera sarda" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mori'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Nella bandiera sarda
  • Risposta: MORI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: M___
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
R Roma
I Imola

La soluzione 'Mori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nella bandiera sarda". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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