Abbreviazione da siti Web

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Abbreviazione da siti Web' è 'Org'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORG

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Abbreviazione da siti Web nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Org

La soluzione associata alla definizione "Abbreviazione da siti Web" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Org'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Abbreviazione da siti Web
  • Risposta: ORG
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: O__
  • Inizia con: O
  • Finisce con: G

Le 3 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma
G Genova

La soluzione 'Org' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbreviazione da siti Web". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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