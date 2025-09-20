Abbreviazione da siti Web
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SOLUZIONE: ORG
Abbreviazione da siti Web nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Org
La soluzione associata alla definizione "Abbreviazione da siti Web" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Org'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Abbreviazione da siti Web
- Risposta: ORG
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: O__
- Inizia con: O
- Finisce con: G
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Org' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbreviazione da siti Web". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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