Museo Munch In giro per il mondo
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SOLUZIONE: OSLO
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Perché la soluzione è Oslo? Il Museo Munch si trova a Oslo, capitale della Norvegia, e ospita la più grande collezione dell’artista Edvard Munch. Questo luogo permette di immergersi nella sua vita e nelle sue opere, offrendo una panoramica completa del suo percorso artistico. La posizione nel cuore della città rende facile visitarlo, attirando visitatori da tutto il mondo desiderosi di scoprire i capolavori che hanno segnato la storia dell’arte. La presenza di questo museo arricchisce l’offerta culturale di Oslo.
Museo Munch In giro per il mondo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Oslo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Museo Munch In giro per il mondo
- Risposta: OSLO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Oslo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Museo Munch In giro per il mondo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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