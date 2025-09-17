Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve' è 'Dune'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUNE

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Perché la soluzione è Dune? DUNE è un film del 2021 diretto da Denis Villeneuve, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert. La pellicola porta sul grande schermo un'epica avventura ambientata in un futuro lontano, dove le lotte di potere e le scoperte personali si intrecciano in un paesaggio mozzafiato. Con effetti speciali impressionanti e una narrazione avvincente, DUNE cattura l'immaginazione degli spettatori e li invita a immergersi in un mondo complesso e affascinante.

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Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Dune

In presenza della definizione "Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dune'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve

Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve Risposta: DUNE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: D___

D___ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

D Domodossola U Udine N Napoli E Empoli

La soluzione 'Dune' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.