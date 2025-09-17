Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve
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SOLUZIONE: DUNE
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Perché la soluzione è Dune? DUNE è un film del 2021 diretto da Denis Villeneuve, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert. La pellicola porta sul grande schermo un'epica avventura ambientata in un futuro lontano, dove le lotte di potere e le scoperte personali si intrecciano in un paesaggio mozzafiato. Con effetti speciali impressionanti e una narrazione avvincente, DUNE cattura l'immaginazione degli spettatori e li invita a immergersi in un mondo complesso e affascinante.
Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Dune
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Film del 2021 diretto da Denis Villeneuve
- Risposta: DUNE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: D___
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
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