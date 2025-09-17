Vola rimanendo agganciato ad un filo

SOLUZIONE: AQUILONE

Perché la soluzione è Aquilone? Un aquilone è un giocattolo che si solleva in aria grazie al vento, rimanendo attaccato a un filo che permette di controllarne il volo. È spesso colorato e viene fatto volare in spazi aperti durante giornate ventose. Il suo movimento aggraziato e la sensazione di libertà che trasmette lo rendono molto amato sia dai bambini che dagli adulti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vola rimanendo agganciato ad un filo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vola rimanendo agganciato ad un filo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La soluzione associata alla definizione "Vola rimanendo agganciato ad un filo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vola rimanendo agganciato ad un filo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Aquilone:

A Ancona Q Quarto U Udine I Imola L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vola rimanendo agganciato ad un filo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

