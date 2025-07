Mettere sul filo la biancheria ad asciugare nei cruciverba: la soluzione è Stendere

STENDERE

Curiosità e Significato di Stendere

La soluzione Stendere di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stendere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stendere? Stendere significa appendere o mettere all'aria la biancheria umida per farla asciugare naturalmente. È un termine usato comunemente in Italia per indicare il gesto di mettere i panni sulla corda o sul filo, favorendo l’evaporazione dell’acqua grazie alla brezza e al sole. Un’abitudine semplice e ecologica per avere vestiti puliti e profumati, senza usare l’asciugatrice.

Come si scrive la soluzione Stendere

Se "Mettere sul filo la biancheria ad asciugare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O S R E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSONE" ROSONE

