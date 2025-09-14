Veramente rincresciuto

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Veramente rincresciuto' è 'Spiacente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIACENTE

Perchè la soluzione è Spiacente? Quando si desidera esprimere un sincero dispiacere, si usa spesso una parola che trasmette profondamente il proprio rammarico. È un modo per mostrare quanto si sia dispiaciuti per qualcosa accaduto, anche se si preferirebbe non doverlo dire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Veramente rincresciuto
  • Risposta: SPIACENTE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Veramente rincresciuto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Spiacente

La definizione "Veramente rincresciuto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spiacente'.

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
P Padova
I Imola
A Ancona
C Como
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Spiacente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Veramente rincresciuto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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