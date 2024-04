La definizione e la soluzione di 5 lettere: Veramente singolare. UNICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'Unico Anello (One Ring in lingua inglese) è un oggetto di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Si tratta di un Anello del Potere. In Lo Hobbit viene descritto come un anello dell'invisibilità, mentre il suo vero potere malefico verrà alla luce nella successiva trilogia, Il Signore degli Anelli.

unico m

che è il solo esempio del proprio tipo, differente da qualsiasi altro, senza uguali detto di qualcuno che si distingue dagli altri per capacità e pregi rari incomparabile ad altri per importanza, prestigio, capacità... ineguagliabile (per estensione) (senso figurato) senza giunzione né disgregazione

Sostantivo

unico ( approfondimento) m sing(pl.: unici)

persona speciale modulo cartaceo o elettronico con cui effettuare la dichiarazione dei redditi italiana (per esteso, modello di dichiarazione unificato compensativo)

Sillabazione

ù | ni | co

Pronuncia

IPA: /'uniko/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) dal latino unicus , a sua volta derivato da unus , nel significato di "uno solo"

dal latino , a sua volta derivato da , nel significato di "uno solo" (sostantivo) abbreviazione di unificato compensativo

Sinonimi

scompagnato, separato, singolo, solo, spaiato

eccezionale, esclusivo, impareggiabile,incomparabile, ineguagliabile, irripetibile, insostituibile, originale, singolare, straordinario

particolare, peculiare, tipico, raro, prezioso

la sola persona, il solo

il solo esemplare

Contrari

numeroso, molteplice, plurimo

normale, comune, usuale, ordinario

Proverbi e modi di dire