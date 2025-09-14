Di porta che ruota su sé stessa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Di porta che ruota su sé stessa' è 'Girevole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIREVOLE

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Perché la soluzione è Girevole? Una porta che ruota su sé stessa permette di entrare o uscire senza bisogno di spazi laterali, rendendo l'accesso più fluido e pratico. Questo tipo di porta si apre grazie a un meccanismo rotante, facilitando il passaggio senza sforzo. La sua caratteristica principale è quella di essere girevole, offrendo una soluzione elegante e funzionale per ambienti moderni o di design. È una scelta che unisce funzionalità e stile.

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Di porta che ruota su sé stessa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Girevole

La soluzione associata alla definizione "Di porta che ruota su sé stessa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Girevole'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Di porta che ruota su sé stessa

Di porta che ruota su sé stessa Risposta: GIREVOLE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

G Genova I Imola R Roma E Empoli V Venezia O Otranto L Livorno E Empoli

La soluzione 'Girevole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Di porta che ruota su sé stessa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.