Di porta che ruota su sé stessa
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Di porta che ruota su sé stessa' è 'Girevole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GIREVOLE
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Perché la soluzione è Girevole? Una porta che ruota su sé stessa permette di entrare o uscire senza bisogno di spazi laterali, rendendo l'accesso più fluido e pratico. Questo tipo di porta si apre grazie a un meccanismo rotante, facilitando il passaggio senza sforzo. La sua caratteristica principale è quella di essere girevole, offrendo una soluzione elegante e funzionale per ambienti moderni o di design. È una scelta che unisce funzionalità e stile.
Di porta che ruota su sé stessa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Girevole
La soluzione associata alla definizione "Di porta che ruota su sé stessa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Girevole'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Di porta che ruota su sé stessa
- Risposta: GIREVOLE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: G_______
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Girevole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Di porta che ruota su sé stessa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Così è la poltrona che ruota su se stessa È difficile se non si parla la stessa lingua Porta fortuna se è maggiorato Se ne danno per cercare di abbattere una porta Abbandonata a se stessa
Altre definizioni collegate
Con porta: Spesso porta a nuove elezioni
Con ruota: Congegno che solleva l auto per cambiare una ruota
Con stessa: Un gruppo di due vocali nella stessa sillaba