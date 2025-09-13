Tipico biscotto francese a base di meringa nei cruciverba: la soluzione è Macaron

MACARON

Curiosità e Significato di Macaron

Perché la soluzione è Macaron? Un delizioso dolce francese caratterizzato da una struttura leggera e croccante, realizzato con una morbida meringa a base di albumi e zucchero, spesso farcito con crema o marmellata. È un raffinato esempio di pasticceria che combina semplicità e eleganza in ogni morso, regalando un’esperienza gustativa unica.

Come si scrive la soluzione Macaron

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

N Napoli

