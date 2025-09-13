Tipico biscotto francese a base di meringa nei cruciverba: la soluzione è Macaron

Anna Gallo | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipico biscotto francese a base di meringa' è 'Macaron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACARON

Curiosità e Significato di Macaron

La soluzione Macaron di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Macaron per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Macaron? Un delizioso dolce francese caratterizzato da una struttura leggera e croccante, realizzato con una morbida meringa a base di albumi e zucchero, spesso farcito con crema o marmellata. È un raffinato esempio di pasticceria che combina semplicità e eleganza in ogni morso, regalando un’esperienza gustativa unica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Colorato pasticcino francese a base di meringaIl tipico caffè franceseUn ottimo biscotto a base di mandorleBiscotto a base di mandorleUn tipico biscotto piemontese: baci

