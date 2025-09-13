Può esserlo la piramide
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SOLUZIONE: TRONCA
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Perché la soluzione è Tronca? Una struttura che si erge con una base larga e si restringe verso la cima, spesso simbolo di stabilità e forza. La sua forma distintiva la rende facilmente riconoscibile e simbolo di antiche civiltà. La sua presenza si trova in molte culture e periodi storici, spesso utilizzata per scopi rituali o funerari. La forma triangolare di questa costruzione la rende unica nel suo genere e affascinante da osservare.
Può esserlo la piramide nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tronca
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Può esserlo la piramide
- Risposta: TRONCA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: T_____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Tronca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può esserlo la piramide". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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