Può esserlo la piramide

Alessia Mogavero | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può esserlo la piramide' è 'Tronca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRONCA

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Perché la soluzione è Tronca? Una struttura che si erge con una base larga e si restringe verso la cima, spesso simbolo di stabilità e forza. La sua forma distintiva la rende facilmente riconoscibile e simbolo di antiche civiltà. La sua presenza si trova in molte culture e periodi storici, spesso utilizzata per scopi rituali o funerari. La forma triangolare di questa costruzione la rende unica nel suo genere e affascinante da osservare.

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Può esserlo la piramide nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tronca

Per risolvere la definizione "Può esserlo la piramide", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tronca'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Può esserlo la piramide
  • Risposta: TRONCA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
R Roma
O Otranto
N Napoli
C Como
A Ancona

La soluzione 'Tronca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può esserlo la piramide". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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