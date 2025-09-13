Può esserlo la piramide

Home / Soluzioni Cruciverba / Può esserlo la piramide

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può esserlo la piramide' è 'Tronca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRONCA

Vuoi approfondire la risposta Tronca? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tronca? Una struttura che si erge con una base larga e si restringe verso la cima, spesso simbolo di stabilità e forza. La sua forma distintiva la rende facilmente riconoscibile e simbolo di antiche civiltà. La sua presenza si trova in molte culture e periodi storici, spesso utilizzata per scopi rituali o funerari. La forma triangolare di questa costruzione la rende unica nel suo genere e affascinante da osservare.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tronca' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Può esserlo la piramide nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tronca

Per risolvere la definizione "Può esserlo la piramide", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tronca'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Può esserlo la piramide

Può esserlo la piramide Risposta: TRONCA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: T_____

T_____ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

T Torino R Roma O Otranto N Napoli C Como A Ancona

La soluzione 'Tronca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può esserlo la piramide". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.