Felini dal manto chiazzato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Felini dal manto chiazzato' è 'Giaguari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIAGUARI

Perchè la soluzione è Giaguari? I giaguari sono felini dal manto chiazzato che si mimetizzano perfettamente nella giungla. Questi grandi predatori si muovono con agilità tra gli alberi, catturando le loro prede con eleganza e potenza. La loro presenza è un segno di un ecosistema ricco e vivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Felini dal manto chiazzato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Giaguari

La soluzione associata alla definizione "Felini dal manto chiazzato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giaguari'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Felini dal manto chiazzato

Felini dal manto chiazzato Risposta: GIAGUARI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

G Genova I Imola A Ancona G Genova U Udine A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Giaguari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Felini dal manto chiazzato". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.