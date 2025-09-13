Felini dal manto chiazzato
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SOLUZIONE: GIAGUARI
Perchè la soluzione è Giaguari? I giaguari sono felini dal manto chiazzato che si mimetizzano perfettamente nella giungla. Questi grandi predatori si muovono con agilità tra gli alberi, catturando le loro prede con eleganza e potenza. La loro presenza è un segno di un ecosistema ricco e vivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Felini dal manto chiazzato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Giaguari
La soluzione associata alla definizione "Felini dal manto chiazzato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giaguari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Felini dal manto chiazzato
- Risposta: GIAGUARI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: G_______
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Giaguari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Felini dal manto chiazzato". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con felini: Grossi e ruggenti felini
Con manto: Il manto stradale
Con chiazzato: Un cane chiazzato