Così è un femore a metà

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così è un femore a metà' è 'Fratturato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRATTURATO

Perché la soluzione è Fratturato? Quando un femore si trova a metà, si dice che è fratturato. Questa situazione si verifica spesso a causa di traumi o cadute, lasciando il osso spezzato in due parti. La frattura può causare dolore intenso e difficoltà nel muoversi. È importante intervenire rapidamente per riparare l’osso e favorire la guarigione. La condizione di un femore rotto richiede sempre attenzione medica immediata per evitare complicazioni.

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Così è un femore a metà nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fratturato

In presenza della definizione "Così è un femore a metà", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fratturato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Così è un femore a metà

Così è un femore a metà Risposta: FRATTURATO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: F_________

F_________ Inizia con: F

F Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

F Firenze R Roma A Ancona T Torino T Torino U Udine R Roma A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Fratturato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così è un femore a metà". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.