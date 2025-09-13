Così è un femore a metà
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così è un femore a metà' è 'Fratturato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FRATTURATO
Perché la soluzione è Fratturato? Quando un femore si trova a metà, si dice che è fratturato. Questa situazione si verifica spesso a causa di traumi o cadute, lasciando il osso spezzato in due parti. La frattura può causare dolore intenso e difficoltà nel muoversi. È importante intervenire rapidamente per riparare l’osso e favorire la guarigione. La condizione di un femore rotto richiede sempre attenzione medica immediata per evitare complicazioni.
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Così è un femore a metà nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fratturato
In presenza della definizione "Così è un femore a metà", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fratturato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Così è un femore a metà
- Risposta: FRATTURATO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: F_________
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Fratturato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così è un femore a metà". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con femore: Sono al centro del ginocchio e uniscono tibia e femore