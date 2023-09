Così sono metà degli scacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono metà degli scacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NERI

Significato/Curiosita : Cosi sono meta degli scacchi

Significati, vedi scacchi (disambigua). gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende dal persiano shah, "re") sono un gioco... Cognome neri. giampiero neri – pseudonimo di giampietro pontiggia, poeta italiano neri – brano musicale di mina, incluso nell'album mina nº 0 neri – nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

