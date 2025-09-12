Una prestigiosa università parigina
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SOLUZIONE: SORBONA
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Perché la soluzione è Sorbona? La Sorbona è una delle università più antiche e rinomate di Parigi, simbolo di eccellenza accademica e cultura. Situata nel cuore della città, attira studenti da tutto il mondo desiderosi di approfondire le proprie conoscenze in vari campi. La sua storia e il prestigio la rendono un punto di riferimento per chi cerca un'istruzione di qualità. La Sorbona continua a essere un luogo di scambio e crescita intellettuale.
Una prestigiosa università parigina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sorbona
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una prestigiosa università parigina
- Risposta: SORBONA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con università: Prestigiosa università USA
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