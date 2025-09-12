Una prestigiosa università parigina

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una prestigiosa università parigina' è 'Sorbona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORBONA

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Perché la soluzione è Sorbona? La Sorbona è una delle università più antiche e rinomate di Parigi, simbolo di eccellenza accademica e cultura. Situata nel cuore della città, attira studenti da tutto il mondo desiderosi di approfondire le proprie conoscenze in vari campi. La sua storia e il prestigio la rendono un punto di riferimento per chi cerca un'istruzione di qualità. La Sorbona continua a essere un luogo di scambio e crescita intellettuale.

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Una prestigiosa università parigina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sorbona

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una prestigiosa università parigina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sorbona'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una prestigiosa università parigina

Una prestigiosa università parigina Risposta: SORBONA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

S Savona O Otranto R Roma B Bologna O Otranto N Napoli A Ancona

La soluzione 'Sorbona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una prestigiosa università parigina". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.