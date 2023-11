La definizione e la soluzione di: Una frequentata località idrominerale umbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAN GEMINI

Significato/Curiosita : Una frequentata localita idrominerale umbra

San Gemini è un comune italiano di 4 754 abitanti della provincia di Terni in Umbria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una frequentata località idrominerale umbra : frequentata; località; idrominerale; umbra; Isola frequentata per le cure termali; frequentata isola delle Baleari; Porto __, frequentata spiaggia del Salento sullo Ionio; Casa da gioco frequentata da tipi loschi; È frequentata dai cadetti; Storica località greca; Una località della Val d Aosta; San Salvatore: località alle falde dell Amiata; Nota località in provincia di Sondrio; località in tre lettere; Una stazione idrominerale del Trentino; Città umbra nota per i tartufi neri; La città umbra con il Pozzo di San Patrizio; La città umbra in cui nacque fra Iacopone; Provincia umbra ; Città umbra attraversata dal fiume Topino;

Cerca altre Definizioni