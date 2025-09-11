Confederazione Nazionale del Lavoro
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SOLUZIONE: CNL
Confederazione Nazionale del Lavoro nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cnl
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Confederazione Nazionale del Lavoro
- Risposta: CNL
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: C__
- Inizia con: C
- Finisce con: L
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Cnl' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confederazione Nazionale del Lavoro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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