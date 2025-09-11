Confederazione Nazionale del Lavoro

Sara Verdi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Confederazione Nazionale del Lavoro' è 'Cnl'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CNL

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Confederazione Nazionale del Lavoro nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cnl

La definizione "Confederazione Nazionale del Lavoro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cnl'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Confederazione Nazionale del Lavoro
  • Risposta: CNL
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: C__
  • Inizia con: C
  • Finisce con: L

Le 3 lettere della soluzione

C Como
N Napoli
L Livorno

La soluzione 'Cnl' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confederazione Nazionale del Lavoro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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