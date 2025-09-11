Confederazione Nazionale del Lavoro

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Confederazione Nazionale del Lavoro' è 'Cnl'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CNL

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Confederazione Nazionale del Lavoro nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Cnl

La definizione "Confederazione Nazionale del Lavoro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cnl'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Confederazione Nazionale del Lavoro

Confederazione Nazionale del Lavoro Risposta: CNL

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: C__

C__ Inizia con: C

C Finisce con: L

Le 3 lettere della soluzione

C Como N Napoli L Livorno

La soluzione 'Cnl' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Confederazione Nazionale del Lavoro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.