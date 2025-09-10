Divideva gli utili con il proprietario del terreno

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Divideva gli utili con il proprietario del terreno' è 'Mezzadro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEZZADRO

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Perché la soluzione è Mezzadro? Un mezzadro era una persona che lavorava la terra di qualcun altro, condividendo i raccolti con il proprietario. Questa figura si impegnava a coltivare i campi e, in cambio, riceveva una parte dei prodotti. La collaborazione tra il proprietario e il mezzadro permetteva di sfruttare al meglio le risorse agricole, creando un rapporto di lavoro basato sulla divisione del raccolto.

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Divideva gli utili con il proprietario del terreno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mezzadro

In presenza della definizione "Divideva gli utili con il proprietario del terreno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mezzadro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Divideva gli utili con il proprietario del terreno

Divideva gli utili con il proprietario del terreno Risposta: MEZZADRO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

M Milano E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona D Domodossola R Roma O Otranto

La soluzione 'Mezzadro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Divideva gli utili con il proprietario del terreno". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.