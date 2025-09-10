Divideva gli utili con il proprietario del terreno
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Divideva gli utili con il proprietario del terreno' è 'Mezzadro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MEZZADRO
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Perché la soluzione è Mezzadro? Un mezzadro era una persona che lavorava la terra di qualcun altro, condividendo i raccolti con il proprietario. Questa figura si impegnava a coltivare i campi e, in cambio, riceveva una parte dei prodotti. La collaborazione tra il proprietario e il mezzadro permetteva di sfruttare al meglio le risorse agricole, creando un rapporto di lavoro basato sulla divisione del raccolto.
Divideva gli utili con il proprietario del terreno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mezzadro
In presenza della definizione "Divideva gli utili con il proprietario del terreno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mezzadro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Divideva gli utili con il proprietario del terreno
- Risposta: MEZZADRO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Mezzadro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Divideva gli utili con il proprietario del terreno". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È costituita da una porzione continua di terreno appartenente allo stesso proprietario Il terreno conquistato al mare in Olanda Terreno coltivato a frutta e verdura Una gara motociclistica su terreno accidentato L aderenza del pneumatico al terreno
Altre definizioni collegate
Con divideva: Il muro che la divideva cadde nel 1989
Con utili: Sono strumenti utili alla navigazione
Con proprietario: È costituita da una porzione continua di terreno appartenente allo stesso proprietario