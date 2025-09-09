Il gas che illumina

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gas che illumina' è 'Neon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEON

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Perché la soluzione è Neon? Il neon è un gas incolore e inerte che, quando sottoposto a una scarica elettrica, emette una luce brillante di colore rosso-arancio. Questa caratteristica lo rende ideale per l'uso nelle insegne luminose e nelle decorazioni artistiche, grazie alla sua capacità di produrre un'illuminazione intensa e visibile anche a distanza. La presenza di neon nelle lampade ha rivoluzionato l'illuminazione pubblicitaria, conferendo un aspetto distintivo e riconoscibile. La sua utilità nel settore luminoso ne fa un elemento fondamentale.

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Il gas che illumina nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Neon

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il gas che illumina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Neon'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il gas che illumina

Il gas che illumina Risposta: NEON

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: N___

N___ Inizia con: N

N Finisce con: N

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli O Otranto N Napoli

La soluzione 'Neon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il gas che illumina". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.