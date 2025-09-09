Asteroidi nei cruciverba: la soluzione è Pianetini

Anna Gallo | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Asteroidi' è 'Pianetini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANETINI

Curiosità e Significato di Pianetini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pianetini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pianetini.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Asteroidi - Pianetini

Come si scrive la soluzione Pianetini

Non riesci a risolvere la definizione "Asteroidi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 9 lettere della soluzione Pianetini:
P Padova
I Imola
A Ancona
N Napoli
E Empoli
T Torino
I Imola
N Napoli
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R I E A N

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.