Ero in grado, sapevo fare

Alessia Mogavero | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ero in grado, sapevo fare' è 'Potevo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POTEVO

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Perché la soluzione è Potevo? La parola

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Ero in grado, sapevo fare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Potevo

La soluzione associata alla definizione "Ero in grado, sapevo fare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Potevo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ero in grado, sapevo fare
  • Risposta: POTEVO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
T Torino
E Empoli
V Venezia
O Otranto

La soluzione 'Potevo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ero in grado, sapevo fare". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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