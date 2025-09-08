Ero in grado, sapevo fare

Home / Soluzioni Cruciverba / Ero in grado, sapevo fare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ero in grado, sapevo fare' è 'Potevo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POTEVO

Vuoi approfondire la risposta Potevo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Potevo? La parola

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Potevo' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Ero in grado, sapevo fare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Potevo

La soluzione associata alla definizione "Ero in grado, sapevo fare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Potevo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ero in grado, sapevo fare

Ero in grado, sapevo fare Risposta: POTEVO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

P Padova O Otranto T Torino E Empoli V Venezia O Otranto

La soluzione 'Potevo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ero in grado, sapevo fare". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.