Ero in grado, sapevo fare
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SOLUZIONE: POTEVO
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Perché la soluzione è Potevo? La parola
Ero in grado, sapevo fare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Potevo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ero in grado, sapevo fare
- Risposta: POTEVO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Potevo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ero in grado, sapevo fare". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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