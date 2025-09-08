Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità' è 'Impiegato Di Concetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPIEGATO DI CONCETTO

La risposta Impiegato Di Concetto è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Impiegato Di Concetto? L'impiegato di concetto è un professionista che svolge attività amministrative e gestionali, assumendo responsabilità e autonomia nel proprio lavoro. Si occupa di analizzare procedure, coordinare progetti e gestire pratiche complesse, richiedendo competenze specifiche e capacità di problem solving. La sua funzione è fondamentale all'interno di strutture pubbliche o private, contribuendo all'organizzazione e all'efficienza dei processi aziendali. La sua presenza garantisce un'operatività efficace e strutturata, mantenendo sempre elevati standard di qualità e responsabilità.

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Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Impiegato Di Concetto

In presenza della definizione "Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impiegato Di Concetto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità
  • Risposta: IMPIEGATO DI CONCETTO
  • Lunghezza: 19 lettere
  • Schema parole: 9-2-8
  • Schema utile: I________ __ ________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Le 19 lettere della soluzione

I Imola
M Milano
P Padova
I Imola
E Empoli
G Genova
A Ancona
T Torino
O Otranto
 
D Domodossola
I Imola
 
C Como
O Otranto
N Napoli
C Como
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Impiegato Di Concetto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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